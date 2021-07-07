Около 800 деревьев снесут для проведения инженерных сетей к гостиницам на горе Белой

Около 800 деревьев снесут для проведения инженерных сетей к гостиницам на горе Белой
Около 800 деревьев снесут для проведения инженерных сетей к гостиницам на горе Белой
Сегодня, 15:37ЭкономикаФото: официальный сайт ГЛК «Гора Белая»
В районе туркластера «Гора Белая» под Нижним Тагилом будет вырублено около 800 деревьев для проведения коммуникаций при строительстве малоэтажных гостиниц.

Сносу подлежат 368 елей, 240 пихт, 10 сосен, 103 березы, 42 осины и одна лиственница. Об этом сказано в поставлении главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева о разрешении на проведение работ. Согласно документу, каждое вырубленное дерево будет учтено и передано в муниципальную казну.

Как рассказали TagilCity.ru в туркластере «Гора Белая», снос деревьев будет производится для инженерных изысканий для проектирования дорожной сети, сетей газо-, водо- и энергоснабжения.

Там инвесторами будут строиться малоэтажные гостиницы. Мы помогаем им в создании инженерных сетей. Это развитие инфраструктуры ГЛК,сообщили в туркластере «Горе Белая».

Напомним, на горно-лыжном комплексе за 3 млн рублей отремонтируют канатную дорогу. Согласно документации, на эту сумму будут закуплены десятки ремней, шин, роликов, пружин, датчиков и прочих комплектующих.

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