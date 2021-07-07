Около 800 деревьев снесут для проведения инженерных сетей к гостиницам на горе Белой

Сносу подлежат 368 елей, 240 пихт, 10 сосен, 103 березы, 42 осины и одна лиственница. Об этом сказано в поставлении главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева о разрешении на проведение работ. Согласно документу, каждое вырубленное дерево будет учтено и передано в муниципальную казну.
Как рассказали TagilCity.ru в туркластере «Гора Белая», снос деревьев будет производится для инженерных изысканий для проектирования дорожной сети, сетей газо-, водо- и энергоснабжения.
Там инвесторами будут строиться малоэтажные гостиницы. Мы помогаем им в создании инженерных сетей. Это развитие инфраструктуры ГЛК,сообщили в туркластере «Горе Белая».
Напомним, на горно-лыжном комплексе за 3 млн рублей отремонтируют канатную дорогу. Согласно документации, на эту сумму будут закуплены десятки ремней, шин, роликов, пружин, датчиков и прочих комплектующих.