В Свердловской области увеличено финансирование программы развития промышленности

На реализацию программы до 2024 года будет выделено 3,9 миллиарда рублей. Финансирование осуществляется из областного, федерального бюджетов и из внебюджетных источников. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пояснил, что увеличение финансирования позволит ускорить темпы внедрения в промышленность и производство передовых научных разработок.