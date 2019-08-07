В Свердловской области увеличено финансирование программы развития промышленности
Сегодня, 08:59ЭкономикаФото: Официальный сайт правительства Свердловской области
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В Свердловской области увеличено финансирование программы развития промышленности и науки, сообщает правительство региона.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024
На реализацию программы до 2024 года будет выделено 3,9 миллиарда рублей. Финансирование осуществляется из областного, федерального бюджетов и из внебюджетных источников. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пояснил, что увеличение финансирования позволит ускорить темпы внедрения в промышленность и производство передовых научных разработок.
Все это служит достижению наших целей: укреплению социального благополучия, качественным преобразованиям в жизни людей,отметил глава региона.
Основными целями программы являются прирост производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, а также поддержка занятости людей на предприятиях.
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