Свердловская область собирается получить рекордный кредит на погашение долгов

Свердловская область хочет взять в кредит у банков рекордную сумму в 36 миллиардов рублей, сообщает 66.ru.

На сайте госзакупок появилось 36 аукционов с запросом на кредит по одному миллиарду рублей под 5,25% годовых. Свердловская область выплатит банкам более шести миллиардов рублей процентов. Средства нужны для частичного финансирования дефицита областного бюджета и погашения долговых обязательств Свердловской области. Срок кредитов от двух до четырех лет. Госдолг Свердловской области к 1 июля вырос до 96,21 миллиардов рублей. Если посмотреть на соотношение размера госдолга и бюджета области, то получится, что долговая нагрузка превысила 35%. По словам заместителя председателя правления банка «Нейва» Павла Ефремова, область берет неподъемные для себя деньги, накапливая долг. Однако экономист Константин Селянин считает, что ситуацию по Свердловской области нельзя назвать критичной, а по сравнению с другими регионами, долговая нагрузка Свердловской области имеет средний показатель по России. Напомним, что на прошлой неделе правительство Свердловской области обратилось к Министерству финансов РФ с запросом на списание части госдолга.

Related news: Госдолг Свердловской области в начале июля достиг почти 100 миллиардов рублей

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter