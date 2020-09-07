Свердловская область собирается получить рекордный кредит на погашение долгов

Свердловская область собирается получить рекордный кредит на погашение долгов

Сегодня, 17:53ЭкономикаPhoto: 1mediainvest.ru
Свердловская область хочет взять в кредит у банков рекордную сумму в 36 миллиардов рублей, сообщает 66.ru.

На сайте госзакупок появилось 36 аукционов с запросом на кредит по одному миллиарду рублей под 5,25% годовых. Свердловская область выплатит банкам более шести миллиардов рублей процентов.

Средства нужны для частичного финансирования дефицита областного бюджета и погашения долговых обязательств Свердловской области. Срок кредитов от двух до четырех лет.

Госдолг Свердловской области к 1 июля вырос до 96,21 миллиардов рублей.

Если посмотреть на соотношение размера госдолга и бюджета области, то получится, что долговая нагрузка превысила 35%.

По словам заместителя председателя правления банка «Нейва» Павла Ефремова, область берет неподъемные для себя деньги, накапливая долг.

Однако экономист Константин Селянин считает, что ситуацию по Свердловской области нельзя назвать критичной, а по сравнению с другими регионами, долговая нагрузка Свердловской области имеет средний показатель по России.

Напомним, что на прошлой неделе правительство Свердловской области обратилось к Министерству финансов РФ с запросом на списание части госдолга.

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