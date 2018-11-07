Жители Свердловской области в 2018 году стали брать больше кредитов

В период с июля по сентябрь самое большое количество выданных потребительских кредитов было зафиксировано среди прочих в Свердловской области. Показатель составил 144,6 тыс. единиц. В процентном соотношении увеличение составило 13,9%. Такой вывод был сделан на основе данных Национального бюро кредитных историй.

Для сравнения: в Москве было оформлено 181,7 тыс. потребительских кредитов (19,8%), в Московской области – 167,5 тыс. единиц (21,7%), в Краснодарском крае – 154,0 тыс. единиц (-0,6%) и в Республике Башкортостан – 153,4 тыс. единиц (3,9%). Таким образом, Свердловская область вошла в ТОП-5 рейтинга по выдаче потребкредитов среди регионов России.