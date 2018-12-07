«Сбербанк» в России ограничил перевод денег на кредитные карты

В «Сбербанке» сообщили, что данное ограничение введено после многочисленных обращений клиентов. Коснется оно только кредитных карт, на дебетовые карты переводить денежные средства можно привычным способом. Касательно кредитных карт, то вывод денег с них является платным. Некоторые клиенты банка осуществляли ошибочные переводы и вынуждены были тратить средства на возврат.