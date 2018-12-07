«Сбербанк» в России ограничил перевод денег на кредитные карты
Сегодня, 13:02ЭкономикаФото: flickr.com
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«Сбербанк» в России ввел ограничение на перевод денег на кредитные карты по номеру телефона.
В «Сбербанке» сообщили, что данное ограничение введено после многочисленных обращений клиентов. Коснется оно только кредитных карт, на дебетовые карты переводить денежные средства можно привычным способом. Касательно кредитных карт, то вывод денег с них является платным. Некоторые клиенты банка осуществляли ошибочные переводы и вынуждены были тратить средства на возврат.
Теперь, как пишут «Новые известия», клиенты банка смогут избежать лишних трат благодаря изменению механизма переводов.
Внедрение нововведения будет происходить поэтапно в каждом регионе страны. Введение новой системы стартовало 3 декабря. Данных о том, когда и в каком регионе начнет работать новый механизм, пока нет.
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