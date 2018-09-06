Екатеринбурженка отсудила у «Сбербанка» 145 тыс. рублей за навязанные услуг

В 2015 году жительница Екатеринбурга взяла в кредит у «Сбербанка» 700 тыс. рублей. Как оказалось, специалисты подключили клиентку к программе страхования здоровья в случае потери работы, за что со счета женщины было снято 63 тыс. рублей.

Екатеринбурженка направила претензию в «Сбербанк», однако деньги ей не вернули. Женщина обратилась в Чкаловский районный суд с иском, требуя вернуть 63 тыс. рублей за страхование, 26 тыс. рублей — проценты, штраф за незаконное использование денег в размере 17,5 тыс. рублей и компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. рублей.