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Строительство 10 новых детсадов и трех школ планируется в Нижнем Тагиле к 2024 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Строительство 10 новых детсадов и трех школ планируется в Нижнем Тагиле к 2024 году

8 июня, 19:05Экономика
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