Строительство 10 новых детсадов и трех школ планируется в Нижнем Тагиле к 2024 году
8 июня, 19:05Экономика
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8 июня в администрации Нижнего Тагила были определены основные направления развития города до 2024 года согласно Указу Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 года. Один из векторов развития — улучшение демографии. В рамках этого пройдут ремонт и строительство образовательных и дошкольных учреждений.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мэрия планирует за два года обеспечить всех детей до трех лет местами в дошкольных образовательных учреждениях. К 2021 году планируется открыть 2106 новых мест в ясельных группах, а к 2025 году это количество должно увеличиться еще на 1180 мест.
Кроме этого, к 2024 году мэрия планирует построить 10 новых детских садов. Под строительство уже выделено два земельных участка на ГГМ.
Как сообщает пресс-служба администрации города, в 35-ти школах Нижнего Тагила пройдут капитальные ремонты. Еще несколько будут реконструированы и не менее трех — построены.
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