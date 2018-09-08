Курс евро впервые с апреля преодолел отметку в 80 рублей

За последние 5 месяцев евро впервые показал рост до 80 рублей. Экономисты предположили, что причиной этого стали негативные новости относительно подозреваемых в деле об отравлении Скрипалей.
6 сентября курс европейской валюты впервые с апреля 2018 года преодолел отметку в 80 рублей. Ослабление рубля по отношению к евро началось в 15:00 по московскому времени после того, как Еврокомиссия заявила о новых возможных санкциях в отношении России по делу Скрипалей.
Так как Евросоюз является давним торговым партнёром Российской Федерации, то рынок негативно отреагировал на подобные новости. Напряжённости добавил тот факт, что обсуждение нового пакета санкций по-прежнему продолжается в Сенате США, сообщает «Russia Today».
Ранее ряд экономистов выразили беспокойство усилением американской валюты относительно рубля. Аналитики предположили, что в ближайшее время курс доллара достигнет 82 рублей, что создаст определённые сложности российской экономике.