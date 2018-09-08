Курс евро впервые с апреля преодолел отметку в 80 рублей

6 сентября курс европейской валюты впервые с апреля 2018 года преодолел отметку в 80 рублей. Ослабление рубля по отношению к евро началось в 15:00 по московскому времени после того, как Еврокомиссия заявила о новых возможных санкциях в отношении России по делу Скрипалей.