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Курс евро впервые с апреля преодолел отметку в 80 рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Курс евро впервые с апреля преодолел отметку в 80 рублей

Сегодня, 10:20Экономика
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