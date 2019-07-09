Правительство России планирует вдвое поднять акцизы на вино

Рост акцизов на тихие вина составит 72,2%, на игристые — 11,1%. Таким образом, акцизы на тихие вина возрастут до 31 рубля за литр, а на игристые — до 40 рублей за литр. Соответствующие поправки в ближайшее время планируется внести на рассмотрение в Госдуму. Правительство России уже одобрило повышение ставок. Цель изменений — уравнять ставки на импортные и российские вина.