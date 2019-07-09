Правительство России планирует вдвое поднять акцизы на вино
Сегодня, 13:12ЭкономикаФото: pixabay.com
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Кабмин разработал поправки в Налоговый кодекс, согласно которым поднимутся акцизы на вино, сообщают «Новые Известия» со ссылкой на слова пресс-секретаря премьер-министра Олега Осипова.
Рост акцизов на тихие вина составит 72,2%, на игристые — 11,1%. Таким образом, акцизы на тихие вина возрастут до 31 рубля за литр, а на игристые — до 40 рублей за литр. Соответствующие поправки в ближайшее время планируется внести на рассмотрение в Госдуму. Правительство России уже одобрило повышение ставок. Цель изменений — уравнять ставки на импортные и российские вина.
При этом, повышение ставок может привести к появлению контрафакта и подорожанию вина на прилавках. Однако законопроект предусматривает льготы, платить меньше смогут производители, изготавливающие вино из российского сырья.
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