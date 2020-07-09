Массовые заявления о банкротстве: топ крупнейших дел июня в Свердловском арбитраже

Заявление о собственном банкротстве В июне 2020 года было рассмотрено дело «Богдановичской генерирующей компании», которая осенью минувшего года обратилась в суд с заявлением о признании себя банкротом. В течение полугода в отношении компании велась процедура наблюдения. По результатам собрания кредиторов стало известно, что мажоритарный кредитор ПАО «МОЭК» возражал против всех вариантов взыскания долга с «БГК».

В материалах суда отмечается, что управляющий предлагал кредитору в отношении должника провести на выбор ряд мероприятий — конкурсное производство, внешнее управление, финансовое оздоровление, мировое соглашение. Мажоритарный кредитор не согласился с предложениями, в итоге арбитражный суд принял решение об открытии конкурсного производства на срок 6 месяцев. Сумма задолженности компании, требующей в суде банкротства, составляет свыше 426,8 млн рублей.

Миллиардные претензии «Альфа-Банка» «Альфа-Банк» потребовал обанкротить застройщика «СМУ-3 СТРОЙ» из-за долга в почти 400 млн рублей. Арбитражный суд заявление истца принял, в отношении ответчика введена процедура наблюдения. В третью очередь реестра требований кредиторов включены требования АО «Альфа-Банка» в общем размере 399,5 млн рублей. Из них 302,2 млн рублей составляет просроченный основной долг, остальные средства — проценты и неустойки. В качестве залога имущества ответчика стали жилые и нежилые помещения по договорам ипотеки, а также несколько машино-мест.

Вторым крупным свердловским должником, которого планирует обанкротить «Альфа-Банк», стала компания-застройщик «ОФОРТ-К». С нее банк планирует взыскать более 311 млн рублей. Учредителем ответчика является управляющая компания «СМУ-3», аффилированная с известным региональным застройщиком Ильей Полищуком.

Среди объектов, возведенных компанией-ответчиком, — ЖК «Да Винчи» в Екатеринбурге. Жилой комплекс должен быть сдан в эксплуатацию в 2018 году, однако на текущий момент этого не произошло. Арбитражный суд Свердловской области решил принять заявление истца к производству. Возбуждено дело о банкротстве.

Еще 309 млн рублей банк хочет взыскать с должника ООО «Транспорттрейд». «Альфа Банк» просит у арбитражного суда ввести процедуру наблюдения в отношении компании. Обоснованность заявления суд региона рассмотрит в августе текущего года.

Отказ СПК в компенсации убытков Наиболее крупным отказом истцу в июне 2020 года стало решение суда региона в отношении требований «Свердловской пригородной компании». Более 313 млн рублей требовал железнодорожный перевозчик с Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области в качестве компенсации убытков, недополученных от перевозки пассажиров по регулируемым тарифам доходов за 2013 год.