«ГСД-Р» судится с мэрией Нижнего Тагила из-за отказа на строительство завода
ООО «ГСД-Р», чей цинковый завод ранее стал предметом спора с природоохранной прокуратурой, судится с администрацией Нижнего Тагила из-за отказа разрешения на строительство завода металлсодержащих концентратов.
Согласно судебному решению, изначально управление архитектуры и градостроительства города отказало «ГСД-Р» в выдаче разрешения на возведение предприятия на территории бывшего завода огнеупоров. Основанием для этого послужило судебное разбирательство между «ГСД-Р» и природоохранной прокуратурой.
Напомним, ведомство требовало признать начало деятельности компании незаконной. Однако Тагилстроевский суд исковые требования прокуратуры отклонил, в связи с чем была направлена апелляция в Свердловский областной суд. Соответственно, решение первой инстанции в законную силу пока не вступило.
При наличии спора и рассмотрения дела в суде орган местного самоуправления не вправе вмешиваться в данный процесс в целях избежания принятия решения, которое может быть положено в основу решения суда,сообщили TagilCity.ru в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.
Однако суд данный довод администрации города отклонил, признав оспариваемый отказ незаконным, и удовлетворил заявленные требования ООО «ГСД-Р».
ООО «ГСД-Р» открылось в Нижнем Тагиле в 2018 году на территории бывшего завода огнеупоров. Компания занимается вторичной переработкой продуктов черной металлургии с высоким содержанием цинка при помощи вельц-технологий. В конце октября природоохранная прокуратура Нижнего Тагила подала судебный иск к ООО «ГСД-Р», так как предприятие якобы начало работу без разрешения. Первое судебно заседание состоялось 19 ноября 2019 года, в ходе которого надзорное ведомство потребовало прекратить любые работы на предприятии в связи с выявленными нарушениями. 18 февраля суд отклонил исковые требования ведомства.