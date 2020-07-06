«ГСД-Р» судится с мэрией Нижнего Тагила из-за отказа на строительство завода

Согласно судебному решению, изначально управление архитектуры и градостроительства города отказало «ГСД-Р» в выдаче разрешения на возведение предприятия на территории бывшего завода огнеупоров. Основанием для этого послужило судебное разбирательство между «ГСД-Р» и природоохранной прокуратурой.

Напомним, ведомство требовало признать начало деятельности компании незаконной. Однако Тагилстроевский суд исковые требования прокуратуры отклонил, в связи с чем была направлена апелляция в Свердловский областной суд. Соответственно, решение первой инстанции в законную силу пока не вступило.

При наличии спора и рассмотрения дела в суде орган местного самоуправления не вправе вмешиваться в данный процесс в целях избежания принятия решения, которое может быть положено в основу решения суда,сообщили TagilCity.ru в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Однако суд данный довод администрации города отклонил, признав оспариваемый отказ незаконным, и удовлетворил заявленные требования ООО «ГСД-Р».