«Титановая долина» получит 241 млн рублей на техническое перевооружение

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В 2019 году из бюджета Свердловской области будет выделен 241 млн рублей на техническое перевооружение особой экономической зоны «Титановая долина».
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
Для развития «Титановой долины» в 2019 году из бюджета региона будет выделен 241 млн рублей. Данные средства будут направлены на техническое перевооружение особой экономической зоны и погашение обязательства по кредитам, сообщает «ЕТВ».
Ранее объект уже получил 150 млн рублей для выплат по займам. Сумму утвердило правительство на соответствующем заседании. А в июле Свердловская область приобрела 100 тыс. акции особой экономической зоны на сумму 100 млн рублей.
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