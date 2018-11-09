ООО «Гранд Строй» вновь отремонтирует больницу в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле определен подрядчик по ремонту в здании женской консультации на ул. Мира. На выполнение работ выделено 3,4 млн рублей. К участию в открытом электронном аукционе заявилась лишь одна организация – ООО «Гранд Строй». Фирма принадлежит Арсену Саркисяну и специализируется на строительстве.