ООО «Гранд Строй» вновь отремонтирует больницу в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:36ЭкономикаЮлия СувороваФото: google.maps
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ООО «Гранд Строй», ремонтировавшее «Демидовскую больницу» на ул. Горошникова, займется ремонтом женской консультации на ул. Мира.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле определен подрядчик по ремонту в здании женской консультации на ул. Мира. На выполнение работ выделено 3,4 млн рублей. К участию в открытом электронном аукционе заявилась лишь одна организация – ООО «Гранд Строй». Фирма принадлежит Арсену Саркисяну и специализируется на строительстве.
Компания уже ранее заключала контракты с ДГБ на общую сумму 7 млн. В частности, организация занималась ремонтом в здании хирургического корпуса больницы на ул. Горошникова и строительством сортировочно-эвакуационной площадки для медучреждения.
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