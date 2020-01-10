Свердловскую станцию переливания крови уличили в сговоре с предпринимателем

Сообщается, что станция переливания заняла 50% рынка страны по продаже иммуноглобулина, кроме того, руководство станции уличили в сговоре с коммерческой организацией — «Альфа Фарм». Последняя, по данным антимонопольной службы, приобретала у станции со скидкой почти весь иммуноглобулин.

В период с 2016 по 2018 год «Альфа Фарм» выиграла 93 контракта, поучаствовав в 106 торгах. В 68 из них она оказалась единственным участником аукциона и получала весь товар, при этом со скидкой 30%.

В ходе проверки УФАС установлено, что компания обращалась на станцию переливания с просьбами произвести иммуноглобулин под конкретную закупку. Антимонопольщики уверены, что из-за этого сговора был ограничен доступ на рынок иммуноглобулина конкурентам «Альфа Фарм».