Кабмин установил величину прожиточного минимума в России на 2021 год

Кабмин установил величину прожиточного минимума в России на 2021 год

Сегодня, 11:07ЭкономикаPhoto: 1Mediainvest.ru
В России установлен прожиточный минимум на 2021 год. Кабинет министров определил его размер — 11 653 рубля.

Для россиян в трудоспособном возрасте прожиточный минимум составит 12 702 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля. В среднем величина зафиксирована на уровне 11 653 рублей.

Изменился способ подсчета суммы. Теперь она назначается на весь год (ранее раз в квартал) и больше не привязана к потребительской корзине. Её высчитывают по размеру средней заработной платы.

По сумме прожиточного минимума определяются размеры социальной поддержки для жителей России.

Напомним, в 2021 году проиндексировали пенсии на 6,3%, материнский капитал будет назначаться уже за первого ребенка. Кроме того россиян ждут и другие изменения.

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