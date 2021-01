Кабмин установил величину прожиточного минимума в России на 2021 год

В России установлен прожиточный минимум на 2021 год. Кабинет министров определил его размер — 11 653 рубля.

Для россиян в трудоспособном возрасте прожиточный минимум составит 12 702 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля. В среднем величина зафиксирована на уровне 11 653 рублей. Изменился способ подсчета суммы. Теперь она назначается на весь год (ранее раз в квартал) и больше не привязана к потребительской корзине. Её высчитывают по размеру средней заработной платы. По сумме прожиточного минимума определяются размеры социальной поддержки для жителей России. Напомним, в 2021 году проиндексировали пенсии на 6,3%, материнский капитал будет назначаться уже за первого ребенка. Кроме того россиян ждут и другие изменения. Индексация пенсий и маткапитал за первенца. Какие законы вступят в силу в 2021 году

