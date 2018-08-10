134 млрд рублей получены Свердловской областью от продажи тагильских товаров

Согласно озвученным во время встречи данным, за первые 6 месяцев 2018 года объём отгруженных в Нижнем Тагиле товаров собственного производства составил 134 млрд рублей. Инвестиции в развитие городской экономики составили 4,1 млрд, что составляет прирост 150% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Говоря о темпе жилищного строительства в городе, Евгений Куйвашев отметил, что этот показатель вырос на 26% в сравнении с прошлым годом и составляет на данный момент 26,8 тыс. квадратных метров.