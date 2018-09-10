Обсуждение городского бюджета на 2019 год состоялось в Нижнем Тагиле

Перед депутатами Законодательного собрания Свердловской области от Нижнего Тагила поставлена задача добиться выделения бюджетных средств на такие проекты, как реконструкция Театра кукол, строительство моста через Тагильский пруд и легкоатлетического манежа в Дзержинском районе.

Предстоит побороться за увеличение областного финансирования программ по содержанию дорожной сети и капитального ремонта автомобильных дорог, переселения из ветхого и аварийного жилья, строительства новых школ, яслей для детей в возрасте до трёх лет, благоустройства дворов и оснащения трамвайного парка новым современным подвижным составом,сообщил депутат от Нижнего Тагила Михаил Ершов на встрече с врио главы города Владиславом Пинаевым.