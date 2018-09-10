Обсуждение городского бюджета на 2019 год состоялось в Нижнем Тагиле

На согласительной комиссии Заксобрания Свердловской области и областного правительства, заседание которой состоится в конце недели, будет обсуждаться бюджет региона на 2019 год. Депутатам от Нижнего Тагила предстоит отстаивать интересы города по вопросам финансирования целого ряда инфраструктурных проектов.
Перед депутатами Законодательного собрания Свердловской области от Нижнего Тагила поставлена задача добиться выделения бюджетных средств на такие проекты, как реконструкция Театра кукол, строительство моста через Тагильский пруд и легкоатлетического манежа в Дзержинском районе.
Предстоит побороться за увеличение областного финансирования программ по содержанию дорожной сети и капитального ремонта автомобильных дорог, переселения из ветхого и аварийного жилья, строительства новых школ, яслей для детей в возрасте до трёх лет, благоустройства дворов и оснащения трамвайного парка новым современным подвижным составом,сообщил депутат от Нижнего Тагила Михаил Ершов на встрече с врио главы города Владиславом Пинаевым.
Заседание согласительной комиссии областного парламента и правительства состоится в пятницу, 14 сентября. Обсуждение городского бюджета стало также главной темой на заседаниях Нижнетагильской думы, было включено в повестку всех думских комиссий, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.