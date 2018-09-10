Предприниматели из Шанхая прибыли в Нижний Тагил с деловым визитом

В Нижнем Тагиле в рамках круглого стола состоялась встреча предпринимателей из Шанхая с местными бизнесменами. Представители Китайской народной республики познакомили тагильчан с продукцией, которую выпускают: автоаксессуары, керамическую плитку и сантехническое оборудование.

Тагильчане познакомили делегацию из Китая с продукцией завода «Тагильское пиво».

Параллельно мы ведем переговоры об открытии новых производств с инвестициями из Китая. Ориентировочно это Технопарк. Совместная работа бизнеса и власти дает хороший результат, рассказал президент союза «Тогово-промышленная палата города Нижний Тагил» Борис Соколов.

Видео Видео: «Тагил-ТВ»