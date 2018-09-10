Служба экологической безопасности Нижнего Тагила купит квадрокоптер за 119 тыс. руб.

Согласно техзаданию, квадрокоптер должен соответствовать определенным техническим характеристикам. Так, размер устройства по диагонали (без пропеллеров) должен быть не менее 350 мм, максимальная скорость взлета – не менее 6 м/с, максимальная скорость снижения – не менее 4 м/с, максимальная горизонтальная скорость полета – не менее 70 км/ч, максимальная высота полета над точкой взлета – не менее 480 м., время полета должно составлять не менее 25 мин., а диапазон расстояния обнаружения объектов – 0,7 – 30 м.