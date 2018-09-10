Служба экологической безопасности Нижнего Тагила купит квадрокоптер за 119 тыс. руб.
МБУ «Служба экологической безопасности» в Нижнем Тагиле закупит квадрокоптер стоимостью 119 тысяч рублей.
На сайте госзакупок МБУ «Служба экологической безопасности» Нижнего Тагила разместила открытый аукцион по поиску подрядчика, который должен будет поставить учреждению квадрокоптер стоимостью 119 926 рублей.
Согласно техзаданию, квадрокоптер должен соответствовать определенным техническим характеристикам. Так, размер устройства по диагонали (без пропеллеров) должен быть не менее 350 мм, максимальная скорость взлета – не менее 6 м/с, максимальная скорость снижения – не менее 4 м/с, максимальная горизонтальная скорость полета – не менее 70 км/ч, максимальная высота полета над точкой взлета – не менее 480 м., время полета должно составлять не менее 25 мин., а диапазон расстояния обнаружения объектов – 0,7 – 30 м.
Также квадрокоптер должен быть оснащен камерой не менее 20 мП с углом обзора не менее 84 градусов. В техзадании сказано, что товар должен быть новым и быть в комплекте с транспортировочным кейсом, кабелем USB, картой памяти, пультом управления, аккумуляторной батареей, зарядным устройством, кабелем питания, фиксатором подвеса.
Итоги аукциона станут известны 10 сентября 2018 года.