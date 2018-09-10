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Служба экологической безопасности Нижнего Тагила купит квадрокоптер за 119 тыс. руб.
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Служба экологической безопасности Нижнего Тагила купит квадрокоптер за 119 тыс. руб.

Сегодня, 13:45ЭкономикаЮлия Суворова
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