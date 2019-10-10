Проект «Уральский картофель» получил финансирование в размере 170 миллионов рублей

Планируется, что в результате к 2023 году регион выйдет на круглогодичный замкнутый цикл производства семенного картофеля в объемах до одной тысячи тонн. В планах на ближайшее время — строительство двух овощехранилищ, способных вместить до 310 тонн картофеля.