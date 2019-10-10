Проект «Уральский картофель» получил финансирование в размере 170 миллионов рублей
Сегодня, 12:24ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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170 миллионов рублей выделят из федерального бюджета на реализацию проекта «Уральский картофель», он включен в программу поддержки российского картофелеводства, сообщает региональное правительство.
Сюжеты: Екатеринбург
Планируется, что в результате к 2023 году регион выйдет на круглогодичный замкнутый цикл производства семенного картофеля в объемах до одной тысячи тонн. В планах на ближайшее время — строительство двух овощехранилищ, способных вместить до 310 тонн картофеля.
Напомним, строительство комплекса «Уральский картофель» началось два года назад, проект получил поддержку губернатора Евгения Куйвашева.
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