12 месяцев: 2 млн рублей потратит на отопление станция скорой помощи в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:50ЭкономикаЮлия СувороваФото: pixabay.com
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2,07 млн рублей потратит станция скорой помощи в Нижнем Тагиле на тепловую энергию.
Сюжеты: Нижний Тагил
Городская станция скорой помощи, расположенная по адресу ул. Октябрьской революции, 60 в Нижнем Тагиле, потратит 2,07 млн рублей на тепловую энергию. Согласно условиям контракта, исполнитель должен обеспечить медучреждение непрерывной подачей тепловой энергии в период с 1 января по 31 декабря 2019 года.
В каком объеме должна быть предоставлена энергия теплоносителя, в контракте не указано.
Поставщик будет определен путем электронного аукциона на сайте государственных закупок до конца 2018 года. Оплата будет произведена из средств, выделенных медучреждению из бюджета Свердловской области.
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