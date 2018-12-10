12 месяцев: 2 млн рублей потратит на отопление станция скорой помощи в Нижнем Тагиле

Городская станция скорой помощи, расположенная по адресу ул. Октябрьской революции, 60 в Нижнем Тагиле, потратит 2,07 млн рублей на тепловую энергию. Согласно условиям контракта, исполнитель должен обеспечить медучреждение непрерывной подачей тепловой энергии в период с 1 января по 31 декабря 2019 года.

В каком объеме должна быть предоставлена энергия теплоносителя, в контракте не указано.