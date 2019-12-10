«Водоканал» взыскал с нижнетагильского ВГОКа 8,6 миллиона рублей
Согласно решению Арбитражного суда Свердловской области, ОАО «ВГОК» должно выплатить ООО «Водоканал-НТ» долг за услуги водоснабжения и водоотведения в размере 7,3 миллиона рублей, пенни в районе 1,3 миллиона рублей, а также порядка 72 тысяч рублей — в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.
Стоит отметить, что изначально «Водоканал» запросил выплату 12 миллионов рублей, 2,3 миллиона из которых были пенни. Но суд удовлетворил исковые требования частично.
Суд установил, что согласно заключенному договору от 12 февраля 2007 года ОАО «ВГОК» пользуется услугами ООО «Водоканал-НТ» по водоснабжению и водоотведению. Долг и неустойка были начислены в период с августа 2018 года по август 2019 года.
На момент публикации директор «Водоканала-НТ» Вячеслав Таран оперативный комментарий TagilCity.ru не предоставил.
Заседание проходило 9 декабря 2019 года. Решение суда вступит в законную силу через месяц, если не будет подана апелляционная жалоба.
Напомним, в 2015 году ОАО «ВГОК» зарегистрирован в качестве банкрота. Кредиторами была 91 компания. В 2018 году на комбинате введена процедура наблюдения. На начало 2019 года комбинат задолжал компаниям и ведомствам более 2,5 миллиарда рублей.