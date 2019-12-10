«Водоканал» взыскал с нижнетагильского ВГОКа 8,6 миллиона рублей

Стоит отметить, что изначально «Водоканал» запросил выплату 12 миллионов рублей, 2,3 миллиона из которых были пенни. Но суд удовлетворил исковые требования частично.

Суд установил, что согласно заключенному договору от 12 февраля 2007 года ОАО «ВГОК» пользуется услугами ООО «Водоканал-НТ» по водоснабжению и водоотведению. Долг и неустойка были начислены в период с августа 2018 года по август 2019 года.

На момент публикации директор «Водоканала-НТ» Вячеслав Таран оперативный комментарий TagilCity.ru не предоставил.

Заседание проходило 9 декабря 2019 года. Решение суда вступит в законную силу через месяц, если не будет подана апелляционная жалоба.