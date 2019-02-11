Кредитный рейтинг заемщиков в Свердловской области: как узнать и как использовать?

В Свердловской области проживает 77% граждан с высоким кредитным рейтингом, это 1,9 млн человек. 10% свердловчан имеют средний кредитный рейтинг, это 267 тысяч человек и 335 тысяч человек, это 13%, имеют низкий кредитный рейтинг.

Показатель по Свердловской области, по данным «Объединенного кредитного бюро», является средним по России, так, наиболее хороший кредитный рейтинг у жителей Мордовии – 84%, но стоит учитывать, что это лишь 349 тысяч человек, среди городов-миллионников лидируют Москва – 84% и Санкт-Петербург, там высокий кредитный рейтинг у 82% заемщиков, это более 2 млн человек. Наибольшее количество заемщиков с низким кредитным рейтингом на долю региона - в республике Тыва – 29%.

Закон о кредитном рейтинге в России начал действовать с 31 января 2019 года. Теперь вместе с кредитным отчетом бюро будут выдавать заемщикам их кредитный рейтинг. Кредитные бюро будут насчитывать общий кредитный балл, который будет складываться из уровня долговой нагрузки, имевшихся ранее или текущих просрочек по кредитам, количества запросов на кредит, глубины кредитной истории. Соответственно, чем выше будет полученный балл, тем ниже уровень кредитного риска заемщика.

Нововведение, в первую очередь, будет полезным для клиентов, которые будут иметь информацию о своей кредитоспособности и использовать эту информацию перед подачей заявления на получение кредита наличными, ипотеки или любого другого кредитного продукта. Более того, клиент будет видеть, как он выплачивает свои кредиты и оценивать свои действия в отношении возможного получения или неполучения кредита,пояснил редакции TagilCity.ru Банк ВТБ.

Стоит учитывать, что кредитный рейтинг не является гарантией одобряемости кредита, финальное решение принимает банк.

При этом финансовые организации используют свои кастомизированные процедуры оценки потенциальных заемщиков,говорят в банке.

Каждый россиянин имеет право получить данные о своем кредитном рейтинге дважды в год. Доступ к нему россияне получат в режиме онлайн, услуга бесплатна. Получить данные возможно через сайт «Госуслуг».

Данная возможность может повысить уровень финансовой грамотности россиян.