Кредитный рейтинг Свердловской области получил оценку «позитивный»

Как отмечают эксперты, повышению уровня кредитного рейтинга способствовали стабильность экономики региона, прогнозируемые изменения структуры бюджетных расходов и рост собственной ликвидности. Помимо этого, профицит бюджета 2018 года может способствовать покрытию расходов при дефицитном бюджете 2019 года.

Повышение кредитного рейтинга Свердловской области знаково для нашего региона, рейтинг области и ее облигаций подтверждает ликвидность государственных ценных бумаг Среднего Урала, повышает его инвестиционную привлекательность,сообщила Галина Кулаченко - министр финансов Свердловской области.

Также регион планирует увеличение кредитной привлекательности путем выпуска гособлигаций.