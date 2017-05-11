Услуги ЖКХ и транспорта стали для россиян стоить дороже в отличие от продуктов

В первом квартале 2017 года продукты стали стоить дешевле, чем они стоили в аналогичный период 2016 года. Например, мясо подешевело на 3-7%, в зависимости от вида. Капуста стала доступнее на 40%. Ниже стоимость имеют яйца и овощи.

При этом одни расходы стали меньше, но зато увеличились другие. Так, выросли цены на социальные услуги и одежду. Дороже россиянам стали обходиться услуги ЖКХ и проезд в транспорте, сообщает газета «Известия». Эксперты считают, что расходы на транспорт и ЖКХ будут расти и дальше.

Напомним, значительное повышение цен на услуги ЖКХ произошло в июле 2016 года. Тогда коэффициент роста составил 5,7%. В реалии, оказалось, что платить россиянам пришлось гораздо больше.