Услуги ЖКХ и транспорта стали для россиян стоить дороже в отличие от продуктов
11 мая 2017, 20:05Экономика
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Россиянам стало не хватать денег на оплату услуг ЖКХ и транспорта.
В первом квартале 2017 года продукты стали стоить дешевле, чем они стоили в аналогичный период 2016 года. Например, мясо подешевело на 3-7%, в зависимости от вида. Капуста стала доступнее на 40%. Ниже стоимость имеют яйца и овощи.
При этом одни расходы стали меньше, но зато увеличились другие. Так, выросли цены на социальные услуги и одежду. Дороже россиянам стали обходиться услуги ЖКХ и проезд в транспорте, сообщает газета «Известия». Эксперты считают, что расходы на транспорт и ЖКХ будут расти и дальше.
Напомним, значительное повышение цен на услуги ЖКХ произошло в июле 2016 года. Тогда коэффициент роста составил 5,7%. В реалии, оказалось, что платить россиянам пришлось гораздо больше.
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