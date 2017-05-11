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Услуги ЖКХ и транспорта стали для россиян стоить дороже в отличие от продуктов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Услуги ЖКХ и транспорта стали для россиян стоить дороже в отличие от продуктов

11 мая 2017, 20:05Экономика
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