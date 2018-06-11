Зданию более 50 лет: 11 млн рублей выделено на ремонт детского сада в Кушве (ФОТО)
11 июня, 11:00Экономика
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В Кушве здание детского сада, которому уже более 50 лет, будут ремонтировать за 11 миллионов рублей.
Необходимость ремонта возникла летом 2017 года, когда специалисты дали неудовлетворительную оценку техническому состоянию здания. Согласно муниципальному контракту, предстоят следующие работы: замена стропильной системы, крыши, окон, обновление и утепление фасада здания. Также будут отремонтированы внутренние помещения, полностью заменят электропроводку и сантехнические коммуникации. В садике уложат новые полы и укрепят фундамент.
В настоящее время детсад закрыт. Ремонт, согласно техзаданию, должен продлиться три месяца, передаёт издание «Мой город». .
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Фото: издание «Мой город»
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