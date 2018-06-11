Зданию более 50 лет: 11 млн рублей выделено на ремонт детского сада в Кушве (ФОТО)

Необходимость ремонта возникла летом 2017 года, когда специалисты дали неудовлетворительную оценку техническому состоянию здания. Согласно муниципальному контракту, предстоят следующие работы: замена стропильной системы, крыши, окон, обновление и утепление фасада здания. Также будут отремонтированы внутренние помещения, полностью заменят электропроводку и сантехнические коммуникации. В садике уложат новые полы и укрепят фундамент.