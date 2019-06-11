Бюджет Свердловской области в прошлом году исполнен на 98%
Сегодня, 13:06ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области подведены итоги исполнения бюджета за 2018 год, рост доходов составил 36,5 миллиарда рублей, по сравнению с 2017 годом, бюджет исполнен на 98%, реальный профицит составил 8,1 миллиарда рублей, сообщает правительство региона.
В прошлом году увеличилось финансирование социальной политики, строительства, развития дорожной сети. В 2018 году социальную помощь получили 356 тысяч ветеранов и тружеников тыла, более 200 тысяч детей получили ежемесячные социальный пособия, 226 тысяч свердловчан получили госпомощь, также поддержка оказана многодетным семьям. В 2018 году на 43,7% увеличилось финансирование спорта.
Также Свердловская область, благодаря положительным изменениям в бюджете, смогла принять ЧМ-2018, поддержать муниципалитеты, профинансировать ряд проектов и исполнить социальные обязанности перед гражданами.
Уровень долговой нагрузки региона снизился на 6,3% и составил 32,6%.
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