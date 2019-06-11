Бюджет Свердловской области в прошлом году исполнен на 98%

В прошлом году увеличилось финансирование социальной политики, строительства, развития дорожной сети. В 2018 году социальную помощь получили 356 тысяч ветеранов и тружеников тыла, более 200 тысяч детей получили ежемесячные социальный пособия, 226 тысяч свердловчан получили госпомощь, также поддержка оказана многодетным семьям. В 2018 году на 43,7% увеличилось финансирование спорта.