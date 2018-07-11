Аптека в посёлке Шаля оштрафована на 100 тысяч рублей за нарушения режима

Проверка была проведена сотрудниками прокуратуры на предмет соблюдения на предприятии закона о лицензировании фармацевтической деятельности.

В ходе проверочных мероприятий было выявлено, что в указанной аптеке нарушен установленный температурный режим. Кроме того, в помещениях не ведётся регулярная влажная уборка. Журналы регистрации параметров температуры и влажности воздуха также не заполняются сотрудниками аптеки.