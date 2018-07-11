Аптека в посёлке Шаля оштрафована на 100 тысяч рублей за нарушения режима

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Аптеку №30, расположенную в посёлке Шаля, оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение правил хранения лекарств.
Проверка была проведена сотрудниками прокуратуры на предмет соблюдения на предприятии закона о лицензировании фармацевтической деятельности.
В ходе проверочных мероприятий было выявлено, что в указанной аптеке нарушен установленный температурный режим. Кроме того, в помещениях не ведётся регулярная влажная уборка. Журналы регистрации параметров температуры и влажности воздуха также не заполняются сотрудниками аптеки.
В результате руководство аптеки №30 в посёлке Шаля – ГУП Свердловской области «Фармация» было привлечено к административной ответственности. Оно предстало перед судом за грубые нарушения предпринимательской деятельности. Судья назначил штраф в размере 100 тысяч рублей, передаёт пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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