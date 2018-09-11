Бюджет Нижнего Тагила пополнится на 104 млн руб. областных субсидий

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Бюджет Нижнего Тагила пополнится на 104 млн 204 тыс. рублей. Средства будут получены от областных субсидий.
Сюжеты: Нижний Тагил
На рассмотрение в городскую думу вынесены поправки в бюджет города. На текущей недели поправки к документу рассмотрит профильная комиссия, а затем они будут вынесены на голосование.
Преимущественную часть дохода – 100 млн рублей, полученных от областных субсидий, направят на строительство школы на Муринских прудах. Отметим, что инвестиции в проект составляют 829 млн рублей, финансирование осуществляется из областного и муниципального бюджетов.
Согласно пояснительной записке, 1,6 млн будут направлены на работу с молодежью, а 2,2 млн пойдут на поддержку предпринимательства.
После внесенных корректировок расходная часть бюджета составит 13 млрд 18 млн рублей, а доход Нижнего Тагила достигнет 12 млрд 518 млн рублей, пишут «Все новости».
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