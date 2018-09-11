Бюджет Нижнего Тагила пополнится на 104 млн руб. областных субсидий

На рассмотрение в городскую думу вынесены поправки в бюджет города. На текущей недели поправки к документу рассмотрит профильная комиссия, а затем они будут вынесены на голосование.

Преимущественную часть дохода – 100 млн рублей, полученных от областных субсидий, направят на строительство школы на Муринских прудах. Отметим, что инвестиции в проект составляют 829 млн рублей, финансирование осуществляется из областного и муниципального бюджетов.

Согласно пояснительной записке, 1,6 млн будут направлены на работу с молодежью, а 2,2 млн пойдут на поддержку предпринимательства.