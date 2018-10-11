Старинная усадьба за 95 млн рублей продается в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на продажу выставлен старинный особняк. Строение хотят продать за 95 млн рублей. Здание находится в центре города и является памятником архитектуры. Дата постройки особняка – 1880 год. Ранее в нем находился винный магазин и бакалея.

В объявлении написано, что вместе с особняком продается имущественный комплекс продуктовой базы, которая сейчас не функционирует.