Старинная усадьба за 95 млн рублей продается в Екатеринбурге

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Усадьба за 95 млн рублей продается в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
В Екатеринбурге на продажу выставлен старинный особняк. Строение хотят продать за 95 млн рублей. Здание находится в центре города и является памятником архитектуры. Дата постройки особняка – 1880 год. Ранее в нем находился винный магазин и бакалея.
В объявлении написано, что вместе с особняком продается имущественный комплекс продуктовой базы, которая сейчас не функционирует.
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В примечании сказано, что на земле возможно возведение нового дома, так как участок со всеми постройками находится в собственности продавца, пишет Е1.
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