3 млн рублей потратит Свердловская область на организацию туристического форума

Согласно техническому заданию, победитель аукциона должен предоставить оснащенное помещение для проведения форума, площадь помещения должна быть не менее 3 000 квадратных метров, организовать техническое сопровождение форума, провести не менее 7 деловых мероприятий, организовать транспортные услуги, экскурсии для участников, изготовить полиграфическую продукцию, провести региональный этап конкурса «Туристический сувенир».

«Большой Урал-2019» является международным туристическим форумом, на его площадках встречаются специалисты в области туризма из 22 регионов России и 10 стран мира. В 2019 году планируется, что форум посетят более 2 500 представителей бизнеса, пишут «Вечерние Ведомости».