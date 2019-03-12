3 млн рублей потратит Свердловская область на организацию туристического форума
Сегодня, 14:00ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Свердловская область ищет подрядчика на организацию и проведение туристического форума «Большой Урал-2019». На это выделено 3 млн рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Согласно техническому заданию, победитель аукциона должен предоставить оснащенное помещение для проведения форума, площадь помещения должна быть не менее 3 000 квадратных метров, организовать техническое сопровождение форума, провести не менее 7 деловых мероприятий, организовать транспортные услуги, экскурсии для участников, изготовить полиграфическую продукцию, провести региональный этап конкурса «Туристический сувенир».
«Большой Урал-2019» является международным туристическим форумом, на его площадках встречаются специалисты в области туризма из 22 регионов России и 10 стран мира. В 2019 году планируется, что форум посетят более 2 500 представителей бизнеса, пишут «Вечерние Ведомости».
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