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Тагильская «Малахитовая линия» получила награды международной туристической выставки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильская «Малахитовая линия» получила награды международной туристической выставки

Сегодня, 06:00ОбществоФото: turizmnt.ru
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