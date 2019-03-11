Тагильская «Малахитовая линия» получила награды международной туристической выставки
На проходящей в Москве международной туристической выставке проект «Малахитовая линия» от Нижнего Тагила завоевал ряд наград по нескольким номинациям.
Международная туристическая выставка «Интурмаркет-2019» проходит в Москве с 9 по 11 марта. Туристические проекты Нижнего Тагила уже третий год принимают в ней участие. В этот раз вниманию участников и жюри выставки представили туристический маршрут «Малахитовая линия», который занял первые места в нескольких номинациях.
В номинации «Путеводитель туристского маршрута/продукта/экскурсионной программы» бумажный путеводитель по маршруту «Малахитовая линия» жюри признали победителем, также как и приложение маршрута в Google Play в номинации «Туристское SMART приложение».
Сайт главного пешеходного маршрута Нижнего Тагила получил диплом лауреата профессионального конкурса «Лучший туристский портал – 2018» в номинации «Портал туристского маршрута, кластера, туристской дестинации», сообщает центр развития туризма города Нижний Тагил.