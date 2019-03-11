Тагильская «Малахитовая линия» получила награды международной туристической выставки

Международная туристическая выставка «Интурмаркет-2019» проходит в Москве с 9 по 11 марта. Туристические проекты Нижнего Тагила уже третий год принимают в ней участие. В этот раз вниманию участников и жюри выставки представили туристический маршрут «Малахитовая линия», который занял первые места в нескольких номинациях.