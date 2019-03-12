Жилой комплекс появится на месте частных домов у Южного автовокзала в Екатеринбурге
Сегодня, 09:08ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Строительство жилого комплекса в Екатеринбурге, рассчитанного на 3 000 жителей, вынесено на обсуждение горожан.
Сюжеты: Екатеринбург
ЖК «Квартал Федерация» будет построен до 2025 года. Перед этим будут расселены и снесены частные дома на планируемой территории застройки, также будет снесен трехэтажный дом у Южного автовокзала. Работы по сносу и строительству выполнит «Метеорит и Ко». На этом месте появятся высотки до 39 этажей, детский сад на 175 мест, подземные паркинги на 98 и 500 машин. На ул. Щорса и ул. Степана Разина будет разбит сквер.
Новостройки рассчитаны на проживание 3 000 человек. Горожанам предложено принять участие в обсуждении проекта, замечания и предложения жители Екатеринбурга могут оставить на официальном сайте города до 26 марта 2019 года.
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Строительство нового ЖК планировалось в 2015 году, однако сроки были перенесены по неопределенным причинам.
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