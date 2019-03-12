Жилой комплекс появится на месте частных домов у Южного автовокзала в Екатеринбурге

ЖК «Квартал Федерация» будет построен до 2025 года. Перед этим будут расселены и снесены частные дома на планируемой территории застройки, также будет снесен трехэтажный дом у Южного автовокзала. Работы по сносу и строительству выполнит «Метеорит и Ко». На этом месте появятся высотки до 39 этажей, детский сад на 175 мест, подземные паркинги на 98 и 500 машин. На ул. Щорса и ул. Степана Разина будет разбит сквер.