Дополнительные доходы бюджета Свердловской области направят на нацпроекты

В Свердловской области, благодаря стабильной экономической ситуации, прогнозируется увеличение доходов региона. Дополнительные средства из казны планируется направить на реализацию национальных проектов, а также указов губернатора.

Прогноз по доходам Свердловской области может быть увеличен на 4,5 миллиарда рублей. Таким образом, прогнозируемый доход региона составит в общем 254,2 миллиарда рублей. При этом расходы региональной казны составят 268,4 миллиарда рублей.