Дополнительные доходы бюджета Свердловской области направят на нацпроекты
Сегодня, 15:00ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Дополнительные доходы Свердловской области будут направлены на реализацию нацпроектов, сообщает правительство региона.
В Свердловской области, благодаря стабильной экономической ситуации, прогнозируется увеличение доходов региона. Дополнительные средства из казны планируется направить на реализацию национальных проектов, а также указов губернатора.
Прогноз по доходам Свердловской области может быть увеличен на 4,5 миллиарда рублей. Таким образом, прогнозируемый доход региона составит в общем 254,2 миллиарда рублей. При этом расходы региональной казны составят 268,4 миллиарда рублей.
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