В Свердловской области предприятия задолжали работникам 19,7 миллиона рублей

Задолженность выявлена на четырех предприятиях, где в общей сложности работают 331 человек. Среди должников — организации, занимающиеся электродвигателями, чартерной воздушной перевозкой пассажиров и сферы ЖКХ.

По сравнению с данным на 1 июня этого года, долг уменьшился на 36,2%, однако, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сумма выросла в четыре раза.