В Свердловской области предприятия задолжали работникам 19,7 миллиона рублей
Сегодня, 13:12ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Предприятия малого и среднего бизнеса в Свердловской области задолжали работникам, по данным на 1 июля, 19,7 миллиона рублей, сообщает Свердловскстат.
Задолженность выявлена на четырех предприятиях, где в общей сложности работают 331 человек. Среди должников — организации, занимающиеся электродвигателями, чартерной воздушной перевозкой пассажиров и сферы ЖКХ.
По сравнению с данным на 1 июня этого года, долг уменьшился на 36,2%, однако, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сумма выросла в четыре раза.
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