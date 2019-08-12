Свердловская область заняла 34-е место в рейтинге по численности среднего класса
Сегодня, 12:09ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Согласно данным Росстата, доля среднего класса среди населения Свердловской области составляет 12,4%.
В целом по стране показатель равен 14,2%. Под средним классом подразумеваются семьи, способные позволить себе приобретение автомобиля и квартиры площадью, достаточной для всех членов семьи. Также, после оплаты кредитов и иных платежей, у них должны оставаться свободные средства в размере не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека.
Наибольший процент среднего класса среди населения зафиксирован в ЯНАО (45%), в Магаданской области (34,5%), в Чукотском АО (33,8%).
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