В Свердловской области на реализацию инициатив граждан направлено 10 миллионов рублей
Свердловские города получат около 10 миллионов рублей из регионального бюджета для реализации предложений жителей муниципалитетов. По итогам конкурса, софинансирование получили 25 инициатив из 12 городов, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Финансирование из регионального бюджета позволило увеличить количество реализованных проектов жителей города за последние три года в три раза. Если в 2017 году в Свердловской области реализовывались 7 инициатив граждан, то в этом их число выросло до 23.
Среди проектов, отобранных для реализации, есть например, благоустроенная по инициативе местных жителей детская площадка в селе Толмачёво Алапаевского района. В туринской школе искусств появятся акустический рояль и мультимедийная установка, для школьной хоккейной лиги в Верхней Пышме приобретут сборно-разборные металлические трибуны.
Общая сумма одобренных проектов составляет 22 млн рублей. Десять из них выделит Свердловская область, оставшиеся средства поступят от городских властей и местных предпринимателей. Также учитываются деньги, которые внесли сами граждане — их величина составила 1 млн 100 тыс. рублей.
Мы будем и впредь внедрять практику, позволяющую жителям области самим выбирать проекты, требующие бюджетного софинансирования. Это важно в плане развития гражданского общества, поддержки инициативы и самореализации граждан, укрепления традиций волонтёрства и добровольчества,отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.