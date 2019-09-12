В Свердловской области на реализацию инициатив граждан направлено 10 миллионов рублей

Финансирование из регионального бюджета позволило увеличить количество реализованных проектов жителей города за последние три года в три раза. Если в 2017 году в Свердловской области реализовывались 7 инициатив граждан, то в этом их число выросло до 23.

Среди проектов, отобранных для реализации, есть например, благоустроенная по инициативе местных жителей детская площадка в селе Толмачёво Алапаевского района. В туринской школе искусств появятся акустический рояль и мультимедийная установка, для школьной хоккейной лиги в Верхней Пышме приобретут сборно-разборные металлические трибуны.

Общая сумма одобренных проектов составляет 22 млн рублей. Десять из них выделит Свердловская область, оставшиеся средства поступят от городских властей и местных предпринимателей. Также учитываются деньги, которые внесли сами граждане — их величина составила 1 млн 100 тыс. рублей.