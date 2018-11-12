Правительство Свердловской области за 2,2 млрд отремонтирует «Тойоты» и «Лексусы»

Информация о поиске подрядчика на ремонт и содержание автопарка правительства Свердловской области была размещена на сайте госзакупок. Согласно техзаданию, на ремонт автомобилей выделено 2 ,2 млрд рублей.

Исполнитель должен обслужить 200 автомобилей.

Toyota Camry (Объем двигателя – 3,0 литра; кузов 30) – 10 единиц;

Toyota Camry (Объем двигателя – 2,4 литра; кузов 30) – 2 единицы;

Toyota Camry (Объем двигателя – 2,4 литра; кузов 40) – 17 единиц;

Toyota Camry (Объем двигателя - 3,5 литра; кузов 40) – 51 единица;

Toyota Camry (Объем двигателя – 2,5 литра; кузов 50) – 9 единиц;

Toyota Camry (Объем двигателя – 3,5 литра; кузов 50) – 37 единиц;

Toyota Camry (Объем двигателя – 3,5 литра; кузов 70) – 11 единиц;

Toyota Camry (Объем двигателя – 2,5 литра; кузов 70) – 12 единиц;

Toyota Hiace – 15 единиц;

Toyota Avensis – 11 единиц;

Toyota Land Cruiser 200 – 11 единиц;

Toyota Land Cruiser 120 Прадо – 12 единиц;

Toyota Coaster – 1 единица.

Lexus LX 570 – 1 единица.

В перечень необходимых работ входит техническое обслуживание автомобиля, внеплановый и кузовные ремонты. Также в приложении к контракту имеется список необходимых запчастей, которые нужно закупить для ремонта машин.

Победителем аукциона стало ООО «Компания Авто плюс», зарегистрированная в Екатеринбурге. Интересно, что головная компания организации зарегистрирована на Кипре.

За 2017 год екатеринбургская фирма заработала 6 млрд рублей. Специализируется организация на ремонте автомобилей.