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Правительство Свердловской области за 2,2 млрд отремонтирует «Тойоты» и «Лексусы»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Правительство Свердловской области за 2,2 млрд отремонтирует «Тойоты» и «Лексусы»

Сегодня, 10:15ЭкономикаЮлия СувороваФото: pixabay.com
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