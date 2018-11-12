Правительство Свердловской области за 2,2 млрд отремонтирует «Тойоты» и «Лексусы»
ГКУСО «Автохозяйство правительства Свердловской области» выделило 2 млрд рублей на ремонт автопарка, состоящего преимущественно из автомобилей марки «Тойота» и «Лексус».
Информация о поиске подрядчика на ремонт и содержание автопарка правительства Свердловской области была размещена на сайте госзакупок. Согласно техзаданию, на ремонт автомобилей выделено 2 ,2 млрд рублей.
Исполнитель должен обслужить 200 автомобилей.
- Toyota Camry (Объем двигателя – 3,0 литра; кузов 30) – 10 единиц;
- Toyota Camry (Объем двигателя – 2,4 литра; кузов 30) – 2 единицы;
- Toyota Camry (Объем двигателя – 2,4 литра; кузов 40) – 17 единиц;
- Toyota Camry (Объем двигателя - 3,5 литра; кузов 40) – 51 единица;
- Toyota Camry (Объем двигателя – 2,5 литра; кузов 50) – 9 единиц;
- Toyota Camry (Объем двигателя – 3,5 литра; кузов 50) – 37 единиц;
- Toyota Camry (Объем двигателя – 3,5 литра; кузов 70) – 11 единиц;
- Toyota Camry (Объем двигателя – 2,5 литра; кузов 70) – 12 единиц;
- Toyota Hiace – 15 единиц;
- Toyota Avensis – 11 единиц;
- Toyota Land Cruiser 200 – 11 единиц;
- Toyota Land Cruiser 120 Прадо – 12 единиц;
- Toyota Coaster – 1 единица.
- Lexus LX 570 – 1 единица.
В перечень необходимых работ входит техническое обслуживание автомобиля, внеплановый и кузовные ремонты. Также в приложении к контракту имеется список необходимых запчастей, которые нужно закупить для ремонта машин.
Победителем аукциона стало ООО «Компания Авто плюс», зарегистрированная в Екатеринбурге. Интересно, что головная компания организации зарегистрирована на Кипре.
За 2017 год екатеринбургская фирма заработала 6 млрд рублей. Специализируется организация на ремонте автомобилей.
Ранее ООО «Компания Авто плюс» уже заключала контракты с правительством Свердловской области, в частности, в 2018 году на сумму более 41 млн рублей были закуплены машины для автохозяйства правительства региона. Среди контрагентов – «Газэкс», аэропорт Кольцово, областные суды и администрации районов Екатеринбурга.