В Москве на XV национальном конгрессе обсудили развитие IT-технологий

В Москве прошел XV национальный конгресс «Модернизация промышленности России. Приоритеты развития» под патронажем Торгово-промышленной палаты России. Ключевой темой мероприятия стал технологический прорыв.

В рамках форума обсуждалась программа развития и содействие бизнес-инициативам в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной продукции. Отмечается, что за пять лет сотрудничества Торгово-промышленная палата и Фонд развития промышленности поддержали 578 проектов в различных отраслях, в частности, металлургии, лесной промышленности и машиностроительной отрасли. Президент ТПП Сергей Катырин рассказал, что правительство во время активной фазы пандемии коронавируса нарабатывало программу поддержки предпринимателей. Каждый из наших комитетов, особенно в промышленной политике, нарабатывали свои предложения, каким образом можно поддержать, нужно поддержать. И многие из наших предложений вошли в программу действий и в программу восстановления после пандемии правительства Российской Федерации, сказал Сергей Катырин. Он отметил, что также осуществляется деятельность по поручению правительства. Она касается выдачи сертификатов происхождения для внешнеэкономической деятельности. Это карнет АТА для беспошлинного вывоза и возврата грузов. Это касается выставочных грузов, журналистских ваших грузов, реквизитов театральных и так далее, отметил Катырин. Президент ТПП добавил, что самым сложным вопросом были обстоятельства непреодолимой силы, с которыми пришлось столкнуться всем предпринимателям и предприятиям. По его словам через структуру прошли более 100 тысяч предпринимателей, которые получали консультации по разным вопросам. Горячие линии были открыты по всей стране. При этом консультации проводились, по словам Катырина, на безвозмездной основе. Четвертая промышленная революция приведет к полной автоматизации большинства производственных процессов. Увеличится производительность труда и, как следствие, конкурентоспособность, утверждает Сергей Катырин. Вице-президент торгово-промышленной палаты Дмитрий Курочкин сказал, что в этом году особый акцент был сделан на цифровую трансформацию экономики. В частности, озвучивались предложения, которые создают льготные условия для дальнейшего развития информационных технологий, начиная со следующего года. Мы говорили о создании центров технологического превосходства в тех нишах, где мы могли бы вполне успешно конкурировать с нашими зарубежными партнерами. И, на наш взгляд, этот диалог сегодня получился, сказал Дмитрий Курочкин. Конгресс проходит каждый год уже в течение 15 лет. На его площадке собираются представители власти, бизнеса, а также научного сообщества. Video: YouTube-канал Belru

