В Москве на XV национальном конгрессе обсудили развитие IT-технологий

Президент ТПП добавил, что самым сложным вопросом были обстоятельства непреодолимой силы, с которыми пришлось столкнуться всем предпринимателям и предприятиям. По его словам через структуру прошли более 100 тысяч предпринимателей, которые получали консультации по разным вопросам. Горячие линии были открыты по всей стране. При этом консультации проводились, по словам Катырина, на безвозмездной основе.