Самозанятые и ИП: кем быть выгоднее по новой форме налогообложения в России?

Ранее для того, чтобы открыть собственный бизнес, необходимо было регистрировать фирму или компанию. Существует также другая форма законного получения прибыли: можно зарегистрироваться как самозанятое лицо. Для этого необходимо купить патент на реализацию определенного вида деятельности.

В стране создалась «теневая» история с самозанятыми, так как закон об уплате налога включал в себя либо узкий перечень профессий (репетитор, няня и другие), либо учитывал владельцев дорогих патентов. Например, репетитор в Москве должен был платить в год около двадцати тысяч рублей, при этом наличие или отсутствие учеников не учитывалось.

Таким образом, в стране насчитывается чуть больше двух тысяч официально оформленных самозанятых. Если сравнивать данный показатель с масштабом России - лиц, получивших патент, практически нет.

Для увеличения количества официально оформленных самозанятых и улучшения налогообложения разработан новый закон, который вступит в силу с 1 января 2019 года. Он подразумевает более выгодные обязательства. Например, оплата налога будет зависеть от количества выручки, а заниматься можно будет чем угодно.

Прокомментировал новый закон о налогообложении для самозанятых лиц ведущий научный сотрудник Института социологии РАН, доктор экономических наук, профессор Александр Чепуренко.

2,5% от дохода при продаже товара или услуг физлицам и 4,5% - юридическим лицам должен будет заплатить самозанятый. Для ИП налог составляет 6% от дохода или 15% от оборота.

На первый взгляд, то, что предлагается – самозанятость – выгоднее, прокомментировал Александр Чепуренко.

Социальные отчисления для самозанятых составят 1,5% в Фонд обязательного медицинского страхования, для ИП – 26545 рублей в Пенсионный фонд РФ, 5840 рублей в ФОМС и 1% от дохода, сумма которого выше трехсот тысяч рублей.

Получить налоговый вычет самозанятые могут только один раз в год, но сумма не должна превышать 10 тысяч рублей. Для ИП налоговый вычет рассчитывается на сумму соцотчислений, если индивидуальный предприниматель платил их не реже, чем раз в квартал.

Выгоднее ИП, отметил эксперт.

У самозанятого не будет возможности нанимать сотрудников и иметь отдельный банковский счет. ИП же может заключать до 100 договоров с работниками, при этом ему разрешено иметь свой личный банковский счет.

Преимущество – у ИП, прокомментировал Чепуренко.

Различия кроются и в наличии контрольно-кассовой техники. Самозанятым достаточно установить на телефоне приложение «Мой налог», которое будет самостоятельно отправлять электронные чеки и выставлять счет на оплату налогов. ИП нужно приобретать онлайн-кассу, ставить ее на учет, регистрировать, приобретать и производить замену фискального накопителя, оплачивать услуги оператора.

Ограничен и максимальный размер дохода для данных лиц. У самозанятых самая большая сумма может составлять 2,4 миллиона рублей в год, у ИП – 150 миллионов рублей.

Помимо этого, самозанятым нет необходимости подавать декларацию и иметь бухгалтерию. Весь процесс предоставления товаров и услуг будет автоматизирован с помощью мобильного приложения.

Выгоднее быть самозанятым, этот вариант менее трудозатратный, сказал эксперт.

Различны и условия стабильности. Для самозанятых они не должны ухудшаться в течение десяти лет, у ИП они могут меняться в любое время.

Пока что новый закон для самозанятых вступит в силу только в четырех регионах страны: Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане. Индивидуальные предприниматели же могут регистрироваться по всей России, информируют «Новые известия».