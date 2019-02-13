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Дождались: жители Нижнего Тагила начали получать новые платёжки за мусор
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дождались: жители Нижнего Тагила начали получать новые платёжки за мусор

Вчера, 19:31ЭкономикаКсения ПлесовскихФото: flickr.com
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