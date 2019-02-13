Дождались: жители Нижнего Тагила начали получать новые платёжки за мусор

Новые платёжные документы многие тагильчане уже получили накануне – это квитанции на оплату услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Дополнительная платёжка стала приходить людям в новом году после так называемой «мусорной реформы». Зато в общих квитанциях от управляющих компаний графы «плата за вывоз мусора» теперь нет.

Новый для тагильчан платёжный документ называется «Единый информационный лист». В нём указаны поставщик услуг (ООО «Компания «Рифей») и получатель платежей (АО «Региональный информационный центр»), данные по нормативам и сумма к оплате. У тех тагильчан, кто имеет право на льготы по ЖКХ, такая отметка будет ставиться в соответствующей графе.

Помимо этого, в самом конце платёжного документа указано только количество проживающих в помещении человек. Данных о количестве комнат в квартире и её площади в квитанции нет – эта информация больше не нужна для расчёта стоимости оказания услуги по обращению с ТКО.

Согласно новой платёжке, семья из двух человек будет платить за вывоз мусора 285 рублей 90 копеек – с каждого зарегистрированного в жилище по 142 рубля 95 копеек.