Количество миллиардеров в Свердловской области сократилось почти вдвое

Всего в ходе кампании 2016 года свои доходы задекларировали 206 тысяч человек.

Согласно полученным сведениям, количество граждан, чей ежегодный доход составляет от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей, снизилось на 20% и составило 12 человек.

Доходы от 100 до 500 миллионов рублей заявили 94 человека, что на 24% выше аналогичного показателя в прошлом году. Прибыль до 100 миллионов рублей в 2015 году указали в своих декларациях 532 человека, проживающих в Свердловской области.

Увеличилось на 12% число граждан, отчитавшихся о доходах от 1 до 10 миллионов рублей, их количество приблизилось к 17 тысячам человек. Свыше миллиона рублей за 2015 год заработали около 18 тысяч жителей Свердловской области.

По оценке экспертов, показатели доходности в Свердловской области по сравнению с прошлым годом снизились примерно на 27 процентов.