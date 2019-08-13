Главный свидетель по обвинению экс-директора «УЗП» дал показания в суде

Напомним, Дмитрий Писцов был директором «Уральского завода пластификаторов» с момента основания в 2007 году до 2018-го. Ранее предприятие получало энергию по договору с компанией «НЕФТЕХИМ-ЭнергоТрейд», которая входила в ту же группу предприятий и которую по решению руководства тоже возглавлял Писцов. Позже он заключил ряд договоров энергоснабжения с оформленным на Марию Гильманову «Технопарк Энерго», который «встал» между УЗП и «НЭТ» и передавал поставки по завышенным ценам, а разницу оставлял на своих счетах. Этой сделкой, по версии обвинения, Дмитрий Писцов нанёс «Уральскому заводу пластификаторов» ущерб в 10 миллионов рублей, которые оседали в фирме Марии Гильмановой.

Перед допросом на судебном заседании Гильманова заявила, что ещё на стадии предварительного расследования, когда она подверглась уголовному преследованию, стала испытывать проблемы со здоровьем, из-за чего плохо помнит, как руководила «Технопарком Энерго». Тем не менее, девушка ответила на ряд вопросов: в частности рассказала, что имеет лишь средне-техническое образование по специальности «Швея», а опыта предпринимательской деятельности и работы руководителем до появления «Технопарка Энерго» не имела. Также девушка призналась, что в арендуемом ею офисе на Свердловском шоссе не было компьютера и подключения к интернету (по словам Гильмановой, она появлялась там несколько раз в неделю со своим ноутбуком).

Когда сторона обвинения обратила внимание на смену формы собственности компании (при создании «Технопарк Энерго» был ООО, а позже стал АО), Гильманова объяснила это исключительно своим личным желанием. На вопрос о разовом исчезновении со счетов «Технопарка Энерго» средств, заработанных на контрактах с УЗП, девушка сообщила, что ей не было известно об этой операции, но при этом заявила, что после произошедшего не видела оснований в том, что бы обратиться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении, поскольку с её слов «не было хищения». Ответить, кто управлял счетами «Технопарк Энерго» и совершал финансовые операции от имени директора, Мария Гильманова не смогла. Кроме того, ранее выяснилось, что у компании Гильмановой не было обоснованного статуса «сетевой» организации для заключения договоров по энергопоставкам, как того требует регламент.

Фото: tagilcity.ru

После выступления Гильмановой Дмитрий Писцов отказался от повторной дачи показаний, сославшись на ранее данные им в ходе следствия. Согласно прежним заявлениям Писцова, он знал о нерентабельности сделки с Марией Гильмановой, но заключил её, чтобы помочь девушке развить бизнес и создать положительный имидж перед руководством. Однако потерпевшая сторона настаивает, что именно Писцов инициировал создание «Технопарка Энегро» для вывода денег с завода. По их заявлению, своими действиями он нанёс предприятию ущерб в 10 раз выше заявленного прокуратурой — около 100 миллионов рублей.

С обсуждаемой сейчас в суде суммой ущерба мы не согласны и независимо от исхода событий намерены добавиться правосудия всеми законными способами во всех соответствующих инстанциях. Надеемся на объективность суда по всем доказательствам, предоставленным участниками процесса,заявили TagilCity.ru представители «Уральского завода пластификаторов».

Дмитрий Писцов давать комментарии TagilCity.ru отказался.

Отметим, он также сообщил суду, что имеет на попечении несовершеннолетнего сына и престарелых родителей. Ранее TagilCity.ru писало о Людмиле Писцовой, которая, по данным нашего издания, является матерью Дмитрия Писцова. Она с 2013 по 2016 год руководила «Центром профилактической медицины УХП», а после её увольнения вскрылась информация о многомиллионном ущербе: неправомерно выплаченных премиях, заработных платах, а также о невыгодных договорах аренды медицинского оборудования с фирмой её мужа. Сумма взысканных через суд средств с Писцовой составила более 9 млн рублей, при этом фактическая сумма исковых требований «Уралхимпласта» (который владеет ЦПМ УХП) превысила 13 млн рублей.