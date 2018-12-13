127 коров арестованы у фермера в Свердловской области из-за долга в 11 млн рублей
Сегодня, 13:49ЭкономикаФото: pixabay.com
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127 коров арестованы у фермера в Верхотурье из-за долга в 11 млн рублей перед банковскими организациями.
В Верхотурье Свердловской области у фермера арестовали 127 коров. Мужчина взял в разных банках несколько кредитов на развитие сельского хозяйства, однако выплачивать платежи не смог и у него накопилась задолженность в общей сложности в размере 11 млн рублей.
Помимо животных судебные приставы описали иное имущество должника, в частности, автоцистерну, грабли колесные, доильную установку, коровник и землю под ним.
Имущество останется в ответственном хранении должника с правом пользования, пишет «Областная газета».
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