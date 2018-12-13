127 коров арестованы у фермера в Свердловской области из-за долга в 11 млн рублей

В Верхотурье Свердловской области у фермера арестовали 127 коров. Мужчина взял в разных банках несколько кредитов на развитие сельского хозяйства, однако выплачивать платежи не смог и у него накопилась задолженность в общей сложности в размере 11 млн рублей.