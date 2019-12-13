Арбитражный суд признал банкротом тагильское ООО «Промстальконструкция»

В материалах дела сказано, что организация признается банкротом, в отношении нее начинается конкурсное производство сроком на четыре месяца до 21 марта 2020 года. Иск о признании компании банкротом подала ФНС. По данным на 6 июня этого года долг «Промсталконструкции» превышал семь миллионов рублей.