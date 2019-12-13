Арбитражный суд признал банкротом тагильское ООО «Промстальконструкция»
Сегодня, 13:11ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Согласно данным свердловского арбитража, в Нижнем Тагиле официально признано банкротом ООО «Промстальконструкция», пишет РБК.
Сюжеты: Нижний Тагил
В материалах дела сказано, что организация признается банкротом, в отношении нее начинается конкурсное производство сроком на четыре месяца до 21 марта 2020 года. Иск о признании компании банкротом подала ФНС. По данным на 6 июня этого года долг «Промсталконструкции» превышал семь миллионов рублей.
В Нижнем Тагиле предприятие зарегистрировано по адресу улица Речная, 7. Основной вид деятельности — производство строительных и металлоконструкций.
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