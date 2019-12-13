Тагильский «Строй регион» выиграл контракт на ремонт стадиона «Спутник»

Подрядчику нужно уложить искусственное покрытие для футбольного поля, установить скамейки и спортинвентарь. Работы нужно завершить до 20 июля следующего года. Все затраты на ремонт будут компенсированы из областного бюджета. О выделении средств заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, финансирование планируется в рамках подготовки к 300-летию города.