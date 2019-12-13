Тагильский «Строй регион» выиграл контракт на ремонт стадиона «Спутник»
Сегодня, 13:51ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Ремонтом футбольного поля стадиона «Спутник» в Нижнем Тагиле займется компания «Строй регион».
Сюжеты: Нижний Тагил
Организация оказалась единственным участником аукциона. Стоимость контракта — 14,4 миллиона рублей.
Подрядчику нужно уложить искусственное покрытие для футбольного поля, установить скамейки и спортинвентарь. Работы нужно завершить до 20 июля следующего года. Все затраты на ремонт будут компенсированы из областного бюджета. О выделении средств заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, финансирование планируется в рамках подготовки к 300-летию города.
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