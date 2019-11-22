В Нижнем Тагиле на реконструкцию стадиона «Спутник» выделено 14,5 млн рублей
Сегодня, 19:09ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле отремонтируют стадион «Спутник», на реконструкцию выделено 14,5 млн рублей, говорится на сайте госзакупок.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мэрия города ищет подрядчика, который установит скамейки для запасных игроков и спортивный инвентарь. Также планируется уложить на стадионе искусственный газон. Работы должны быть окончены до 30 июля 2020 года.
Объект закреплён за спортшколой «Спутник». В 2014 году стадион закрывался на ремонт, чтобы стать площадка стала домашней для ФК «Урал» из Екатеринбурга, но клуб завершил сезон, и Уралвагонзавод заявил, что средств на ремонт арены нет. После этого УВЗ передал стадион городу.
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