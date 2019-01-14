Мнение экспертов: продукты в российских магазинах подорожают к весне на 8%

Первой причиной является повышение НДС с 18 до 20%. Так как налог взимается со всей цепочки производства, то его рост на 2% приведёт к удорожанию конечной продукции на 4-12%. Второй причиной является повышение Центральным банком РФ ключевой ставки, что приведёт к удорожанию коммерческих кредитов. Третьей причиной станет рост логистических затрат из-за того, что тарифы на ГСМ неконтролируемо растут.