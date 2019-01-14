Мнение экспертов: продукты в российских магазинах подорожают к весне на 8%
К марту 2019 года стоимость продуктов на прилавках российских магазинов вырастет на 8%. Подобные прогнозы делают эксперты, анализируя главные макроэкономические показатели развития российской экономики в текущем году.
Первой причиной является повышение НДС с 18 до 20%. Так как налог взимается со всей цепочки производства, то его рост на 2% приведёт к удорожанию конечной продукции на 4-12%. Второй причиной является повышение Центральным банком РФ ключевой ставки, что приведёт к удорожанию коммерческих кредитов. Третьей причиной станет рост логистических затрат из-за того, что тарифы на ГСМ неконтролируемо растут.
Эксперты сообщают о том, что с 1 января 2019 года продукты дорожают быстрее инфляции. Так, например, стоимость яиц растёт в 20 раз быстрее инфляции, огурцы – в 40 раз, помидоры и капуста в 23 и 25 раз, соответственно. Мясная продукция, хлеб и производные от пшеничной муки, крупы дорожают вдвое быстрее инфляции, передают «Новые Известия».
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