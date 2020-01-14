Глава Счетной палаты рассказал, сколько денег украдено из федерального бюджета

В прошлом году аудиторы выявили нарушения на 804 миллиарда рублей. Треть — нарушения бухгалтерского учета, еще треть — нарушения при проведении госзакупок.

Кудрин подчеркнул, что Счетная палата намерена переходить от поиска нарушений к выявлению системных проблем в работе финансовой сферы. По его словам, к концу этого года появится новая модель работы Счетной палаты.