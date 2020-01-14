Глава Счетной палаты рассказал, сколько денег украдено из федерального бюджета
Сегодня, 11:00ЭкономикаФото: Официальный сайт Алексея Кудрина
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Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин рассказал, что при проведении аудита ежегодно выявляются финансовые нарушения на сотни миллиардов рублей. При этом по уголовным делам — около двух-трех миллиардов в год, сообщает РИА «Новости».
В прошлом году аудиторы выявили нарушения на 804 миллиарда рублей. Треть — нарушения бухгалтерского учета, еще треть — нарушения при проведении госзакупок.
Кудрин подчеркнул, что Счетная палата намерена переходить от поиска нарушений к выявлению системных проблем в работе финансовой сферы. По его словам, к концу этого года появится новая модель работы Счетной палаты.
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