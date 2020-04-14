В Свердловской области подорожали дачи

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Цены на дачи в Свердловской области за год выросли на 81%, сообщают аналитики N1.RU.
По данным за прошлый год, средняя цена на дачи на Среднем Урале держалась на уровне 1,1 миллиона рублей. В этом году стоимость приблизилась к двум миллионам рублей.
Кроме того, в марте этого года спрос на загородную недвижимость увеличился на 65%, при этом снизилось количество предложений.
Аналитики «Авито недвижимость» отмечают, что спрос на загородные дома возрос из-за пандемии коронавируса.
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